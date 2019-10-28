Глава ведомства заявил, что правительство найдет деньги на реализацию проекта.

Максим Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на спикера. Ранее в РЖД оценили стоимость строительства объекта в 2,3 трлн рублей. Глава Минэкономразвития заявил, что государство найдет средства из федерального бюджета на этот проект. Почти 600 млн рублей из госбюджета направятся на его реализацию.

На данный момент грузовое сообщение из-за большого пассажиропотока приходится пускать через Псков, а создание ВСМ позволит разгрузить данное направление за счет разноколейности. Железнодорожная магистраль также позволит разгрузить транспортные потоки в аэропортах.

Напомним, что почти 1,6 трлн рублей пойдут от частных инвесторов. На строительство участка от Петербурга до Москвы (659 километров дороги) уйдет около 1, 59 трлн денежных средств.

Ранее Piter.tv писал о том, что туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/ Высшая школа экономики, Минэкономразвития России