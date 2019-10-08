Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года

Нововведение сделано ради удобства пассажиров.

С 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов страны. Нововведение затронет те станции, на которых ходят поезда дальнего следования, а также все вокзалы Москвы.

На некоторых объектах данная услуга уже предоставляется для пассажиров бесплатно. Это сделано ради создания положительного имиджа дирекции, а также повышения уровня удовлетворенности клиентов.

Напомним, что к 2025 году РЖД уберет все гравитационные туалеты из поездов. К этому времени составы обновятся новыми вагонами, а также специальными биотуалетами, системами кондиционирования, USB-разъемами и розетками.

Ранее Piter.tv писал о том, что в РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Scrinoid, Michael Jiroch, Life in Siberia