РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в 2,3 трлн

Данные направлены в профильные министерства для изучения.

По ожиданиям РЖД, проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород обойдется строителям в 2,3 трлн рублей. Об этом сообщило издание "Ъ" со ссылкой на представителей аппарата вице-премьера Максима Акимова. Из вышеуказанной суммы почти 1,59 трлн уйдет на создание 659-километрового участка трассы до Москвы.

Отметим, что оставшиеся 530 млрд направят на строительство участка от Москвы до Нижнего Новгорода. Еще более 30 млрд станут внебюджетными вложениями инвесторов. Напомним, что федеральный источник вложит в проект около 600 млрд рублей. Создатели ВСМ надеются добиться еще субсидии на сумму в 347 млрд рублей, которые будут получены до 2049 года.

В аппарате Акимова заметили, что получили предложения от представителей "РЖД" и направили их на разработку в профильные организации. В Минтрансе подтвердили, что изучают инициативу.

Напомним, что проектирование ВСМ планировали начать осенью 2019 года. Первоначальная стоимость объекта должна была достигать не более 1,5 трлн рублей. Предположительно, первую часть трассы введут в эксплуатацию в 2024 году (от Москвы до Нижнего Новгорода), а до Петербурга - к 2026 году.

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Фото: Piter.tv

