В связи с ноябрьскими праздниками в Петербурге изменится расписание электричек

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" информирует пассажиров, что в связи с предстоящим праздником "День народного единства" и переносом выходных дней в период с 2 по 4 ноября 2019 года будет изменено расписание пригородных поездов.
Так 2-3 ноября пригородные поезда будут ездить по графику субботы, 4 ноября - движение пригородных поездов будет осуществляться по графику воскресенья.
Ознакомиться с подробным расписанием движения пригородных поездов можно на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
К концу октября по маршруту "Петербург-Кузнечное" запустят скоростные поезда.
Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"
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