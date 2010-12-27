В связи с ноябрьскими праздниками в Петербурге изменится расписание электричек

Так 2-3 ноября пригородные поезда будут ездить по графику субботы, 4 ноября - движение пригородных поездов будет осуществляться по графику воскресенья.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" информирует пассажиров, что в связи с предстоящим праздником "День народного единства" и переносом выходных дней в период с 2 по 4 ноября 2019 года будет изменено расписание пригородных поездов.

Так 2-3 ноября пригородные поезда будут ездить по графику субботы, 4 ноября - движение пригородных поездов будет осуществляться по графику воскресенья.

Ознакомиться с подробным расписанием движения пригородных поездов можно на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

К концу октября по маршруту "Петербург-Кузнечное" запустят скоростные поезда.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"