К концу октября по маршруту "Петербург-Кузнечное" запустят скоростные поезда

Часть электричек заменят на "Ласточки".

Как сообщила пресс-служба АО "СЗППК", с 25 октября этого года по северо-восточному маршруту "Петербург-Кузнечное" часть поездов категории "Стандарт" заменят на комфортабельные "Ласточки".

По новому маршруту состав будет останавливаться только на крупных станциях – Девяткино, Токсово, 69-ом км, Сосново, Лосево, Громово, Приозерске.

Для "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" маршрут станет одиннадцатым, на котором курсирует "Ласточка". Новый состав будет состоять из семи вагонов.

Недавно мы сообщали, что на "Ласточке" прокатился 10-миллионый пассажир.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"