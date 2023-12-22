В Госдепе осудили удары Ирана по террористам

Мэттью Миллер сравнил действия Вашингтона и Тегерана в регионе в рамках противостояния боевикам.

Американские власти осуждают недавние удары Ирана по террористическим группировкам, размещенным в соседних государствах. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что Вашингтон в деле борьбы с международными боевиками действует по-другому, поэтому нельзя сравнивать подходы этих двух стран. В Госдепе подчеркнули, что Иран остается "спонсором терроризма" в регионе Ближнего Востока по версии США, а действия страны якобы дестабилизируют ситуацию.

Мы осуждаем эти удары. Мы видели, как Иран нарушил суверенные границы трех своих соседей. Мы принимаем меры против хуситов, которые мы предприняли после принятия Совбезом ООН резолюции... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State