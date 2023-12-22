Госдеп: Израиль не предупреждал США о запрете палестинцам возвращаться на север Газы

Мэттью Миллер прокомментировал позицию Израиля по переселению палестинцев.

Власти еврейского государства не предупреждали американскую администрацию о том, что запрещают возвращение палестинского населения на север сектора Газа до заключения нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США поделился официальный представитель Мэттью Миллер.

Нет. <...> И я видел сообщения о том, что израильские чиновники планируют сказать. Я видел несколько сообщений, в которых утверждалось, что они это сделали. Но они не делали этого ни на одной встрече с госсекретарем. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что израильские власти говорили Вашингтону о том, что не хотят выселения палестинцев с территории. Дополнительно они поддержат ценочную миссию ООН ради того, чтобы местное население могло вернуться в свои дома.

Блинкен вернется в США позже запланированного из-за поломки самолета.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State