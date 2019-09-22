В Госдепе США прокомментировали арест саратовских "Свидетелей Иеговы"

Соответствующее сообщение глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус разместила в своем Twitter-аккаунте.
"Глубоко обеспокоены решением российского суда о заключении шести "Свидетелей Иеговы"* за мирную религиозную практику", – написала Ортагус.
Она также призвала российские власти уважать право граждан на религиозную свободу и прекратить обвинения адептов организации в экстремизме.
Отметим, что по решению Ленинского районного суда Саратова шесть человек, причисляющих себя к "Свидетелям"*, были признаны виновными по 282-й статье УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) . Адептам организации были назначены наказания от 2-х до 3,5 лет в колонии общего режима.
*"Свидетели Иеговы" – экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ.
Фото: Pixabay
Видео: John Cedars / YouTube
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