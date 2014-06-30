В Горубнках арестовали "спецназовцев" за захват мясокомбината

Суворов не признает вины и отказывается от дачи показаний.

В пятницу, 20 мая, петербургский суд заключил под стражу Павла Суворова, которого обвиняют по статье "Принуждение к совершению сделки". Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия четыре года назад в июле предприниматель заключил с ОО "Ломоносовский мясокомбинат" договор аренды земельного участка на 15 лет с арендой платой 250 тыс. рублей в месяц. Позже Суворов начал требовать увеличения арендной платы по договору, однако директор комбината отказывалась.

Суворов не признает вины и отказывается от дачи показаний. Против меры возражает, объясняя, что хочет помириться с потерпевшей. Суд арестовал обвиняемого до 16 июня. Еще двоих фигурантов поместили под домашний арест, одному запретили определённые действия в качестве меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в петербургский суд направили дело на лидера ДДТ Юрия Шевчука.

Фото: Piter.tv

