Горсуд проверяли саперы из-за гранаты в вещдоках

В здание Санкт-Петербургского городского суда приехала группа разминирование. Об этом пишет 78.ru.
Как оказалось, специалисты приехали на Бассейную улицу, чтобы проверить гранату. Боеприпас входил в список вещественных доказательств, прибывших из Смоленского городского суда и имевших большое значение для следствия.
Подозрительным предметом оказался корпус от гранаты. Взрывчатых веществ в нем обнаружено не было. Эвакуация не проводилась. Сотрудники Горсуда вызвали группу разминирования, чтобы обезопасить себя и окружающих.
Ранее мы писали, что в кладовке жилого петербургского дома нашли гранату времен войны.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )