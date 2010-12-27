Горсуд проверяли саперы из-за гранаты в вещдоках

Из-за подозрительного предмета эвакуация не проводилась.

В здание Санкт-Петербургского городского суда приехала группа разминирование. Об этом пишет 78.ru.

Как оказалось, специалисты приехали на Бассейную улицу, чтобы проверить гранату. Боеприпас входил в список вещественных доказательств, прибывших из Смоленского городского суда и имевших большое значение для следствия.

Подозрительным предметом оказался корпус от гранаты. Взрывчатых веществ в нем обнаружено не было. Эвакуация не проводилась. Сотрудники Горсуда вызвали группу разминирования, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Ранее мы писали, что в кладовке жилого петербургского дома нашли гранату времен войны.

Фото: pixabay.com