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Горсуд проверяли саперы из-за гранаты в вещдоках
Сегодня, 16:20
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Alena_Zinovieva

Горсуд проверяли саперы из-за гранаты в вещдоках

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Из-за подозрительного предмета эвакуация не проводилась.

В здание Санкт-Петербургского городского суда приехала группа разминирование. Об этом пишет 78.ru.

Как оказалось, специалисты приехали на Бассейную улицу, чтобы проверить гранату. Боеприпас входил в список вещественных доказательств, прибывших из Смоленского городского суда и имевших большое значение для следствия.

Подозрительным предметом оказался корпус от гранаты. Взрывчатых веществ в нем обнаружено не было. Эвакуация не проводилась. Сотрудники Горсуда вызвали группу разминирования, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Ранее мы писали, что в кладовке жилого петербургского дома нашли гранату времен войны.

Фото: pixabay.com

Теги: горсуд, граната, группа разминирования
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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