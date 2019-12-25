В Городской многопрофильной больнице № 2 ремонтируют здание пищеблока

К середине декабря завершат уже 59% всех работ.

В Городской многопрофильной больнице №2 полным ходом идет ремонт пищеблока. Как рассказали в пресс-службе Смольного, в 2020 году на эти работы больнице выделили 83 млн рублей.

На сегодняшний день в пищеблоке уже демонтировали полы и перегородки, обустроили черновые полы в подвале. До середины декабря планируется провести капитальный ремонт кровли здания и возвести часть перегородок, что составит 59% от общего объема работ. Также к этому сроку в больнице подготовят помещение для аппарата компьютерной томографии. Известно, что после ремонта полезных помещений станет больше: например, подвал будет использоваться под склад.

Больница № 2 вмещает 1205 коек, в год здесь проводят порядка 36 тысяч операций. С 11 ноября учреждение снова начало пациентов с коронавирусом, под которых отведено 660 коек. В больнице имеется 86 аппаратов ИВЛ.

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Фото: spbmed.info