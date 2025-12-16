В Горловке при подрыве на суббоеприпасе погибла женщина

В ДНР рассказали о гибели местной жительницы из-за удара ВСУ.

Женщина погибла при подрыве на суббоеприпасе на территории Горловки в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление сделал местный мэр Иван Приходько через собственный аккаунт в социальных сетях. Российский чиновник пояснил, что количество раненых граждан после очередной атаки Вооруженных сил Украины увеличилось до трех.

Мирная жительница Горловки погибла в результате детонации суббоеприпаса типа "колокольчик". Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким. Иван Приходько, мэр Горловки

Российские войска взяли под свой контроль Юрковку в ДНР.

Фото: Telegram / Иван Сергеевич Приходько