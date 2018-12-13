В Горелово загорелся заброшеный садик

Очевидцы заметили задымление в здании и вызвали пожарных.

В Красносельском районе Петербурга загорелось заброшенное здание. Пожар тушили в Горелово. По информации от местных жителей пламя возникло в бывшем детском саду.

Садиков не хватает, а тут заброшенный! сожалеют пользователи социальных сетей

На данный момент подробности инцидента неизвестны. Причины воспламенения выясняют специалисты из ГУ МЧС по региону.

Ранее Piter.tv писал о том, что на КАД в сторону Таллинского шоссе фура въехала в дорожную технику.

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