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В Горелово загорелся заброшеный садик

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Очевидцы заметили задымление в здании и вызвали пожарных.

В Красносельском районе Петербурга загорелось заброшенное здание. Пожар тушили в Горелово. По информации от местных жителей пламя возникло в бывшем детском саду.

Садиков не хватает, а тут заброшенный!

сожалеют пользователи социальных сетей

На данный момент подробности инцидента неизвестны. Причины воспламенения выясняют специалисты из ГУ МЧС по региону.

Ранее Piter.tv писал о том, что на КАД в сторону Таллинского шоссе фура въехала в дорожную технику.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: горелово, детский сад, заброшенное здание
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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