На КАД в сторону Таллинского шоссе фура въехала в дорожную технику

На КАД в сторону Таллинского шоссе произошла автомобильная авария. Очевидцы сообщают, что фура врезалась в дорожную технику. На данный момент причины ДТП не установлены
Наберут по объявлению и спят за рулём
комментируют в соцсетях
Другие петербуржцы отмечают, что авария могла случиться из-за лопнувшей шины. В теплую погоду в шинах расширяется воздух, поэтому старые лопаются. Водители отметили, что с профессиональными водителями подобные ситуации случаются редко.
Недавно передо мной у КАМАЗа лопнула, я чуть заикой не стала
добавляет петербурженка
Ранее Piter.tv писал о том, что в Рыбацком петербуржцы заметили загорающего голопопика.
Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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