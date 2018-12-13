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На КАД в сторону Таллинского шоссе фура въехала в дорожную технику

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Причины ДТП неизвестны. На месте разбирается полиция.

На КАД в сторону Таллинского шоссе произошла автомобильная авария. Очевидцы сообщают, что фура врезалась в дорожную технику. На данный момент причины ДТП не установлены

Наберут по объявлению и спят за рулём

комментируют в соцсетях

Другие петербуржцы отмечают, что авария могла случиться из-за лопнувшей шины. В теплую погоду в шинах расширяется воздух, поэтому старые лопаются. Водители отметили, что с профессиональными водителями подобные ситуации случаются редко.

Недавно передо мной у КАМАЗа лопнула, я чуть заикой не стала

добавляет петербурженка

Ранее Piter.tv писал о том, что в Рыбацком петербуржцы заметили загорающего голопопика.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: кад, таллинское шоссе, фура
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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