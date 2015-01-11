В Горелово ввели в эксплуатацию новое здание завода кофе

На производственной площадке в Горелово кофе проходит путь от зеленого боба до готового продукта.

В Ломоносовском районе Ленобласти открыли новое здание завода "Якобс" по производству и расфасовке кофе. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета госстройнадзора и экспертизы в паблике в "ВКонтакте".

Завод в Горелово работает с 2015 года и считается одним из крупнейших в мире. По словам зампредседателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгения Барановского, иностранные компании готовы вести бизнес в регионе. Комитет выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания в комплексе по производству и расфасовке растворимого кофе.

На производственной площадке в Горелово кофе проходит путь от зеленого боба до готового продукта.

Ранее в Ленобласти заработал новый завод по производству листовых пластиков полного цикла. Проект реализован при финансовой поддержке Сбера

Фото: jacobsdouweegberts.com