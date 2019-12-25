В Ленобласти заработал новый завод по производству листовых пластиков полного цикла

Проект реализован при финансовой поддержке Сбера.

Сегодня в Тосненском районе состоялась церемония открытия ООО "Карматех" по производству листов ПВХ. Проект реализован при финансовой поддержке Сбера.

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта компания подписала с губернатором Ленобласти на ПМЭФ в 2021 году. Общий объем инвестиций в проект составил 300 млн рублей.

Производство уже запущено, на нём создано 60 рабочих мест. Ведётся переработка поливинилхлоридов и изготавливаются вспененные и жесткие ПВХ-листы для различных нужд. Мощность производства оценивается в 4 тыс. тонн продукции в год. Это единственное в регионе производство листовых пластиков полного цикла.

Генеральный директор компании "Карматех" Алексей Каровецкий отметил, что производство удалось настроить, несмотря на экономические санкции и логистические трудности.

Для региона открытие нового производства – это всегда важное событие. Это новые рабочие места, поставки востребованной продукции для различных отраслей экономики. Отдельно отмечу, что пластмассовая промышленность – одна из приоритетных отраслей для Ленинградской области. Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

Олег Тихомиров, директор головного отделения Сбербанка по Ленобласти: Данный проект появился очень своевременно, он позволит на практике реализовать программу импортозамещения и усилит конкурентное преимущество отечественных производителей.

В течение ближайших двух лет инвестор планирует реализацию и второй очереди, по итогам которой появится еще около 140 рабочих мест. Также будут увеличены мощности выпуска и установлены дополнительные производственные линии, построены складские помещения.

Фото: правительство Ленинградской области