В Горелово пожар уничтожил сарай

Загорелась постройка на Красносельском шоссе.

В Горелово пожарные потушили сарай. Инцидент произошел сегодня, 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:21. Выяснилось, что загорелась постройка на Красносельском шоссе, д. 54.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Но к этому часу огонь уже полностью уничтожил сарай.

В 14:43 пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал.

Причина случившегося устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv