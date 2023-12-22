  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Горелово пожар уничтожил сарай
Сегодня, 16:07
81
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Горелово пожар уничтожил сарай

0 0

Загорелась постройка на Красносельском шоссе.

В Горелово пожарные потушили сарай. Инцидент произошел сегодня, 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:21. Выяснилось, что загорелась постройка на Красносельском шоссе, д. 54. 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Но к этому часу огонь уже полностью уничтожил сарай. 

В 14:43 пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Причина случившегося устанавливается. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: пьяный петербуржец ледорубом взломал багажник чужого авто.

Фото: Piter.tv

Теги: горелово пожар, мчс, сгорел сарай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии