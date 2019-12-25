В Горелово обвалилась песчаная обсыпка моста на Красносельском шоссе

Проход в СНТ "Содружество" полностью заблокирован.

Вечером в пятницу, 28 августа, на Красносельском шоссе в Горелово обвалилась песчаная обсыпка моста. Породу размыло двухдневными дождями. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Обвал составил 10 метров в длину и 20 в глубину, обвал полностью заблокировал проезд и проход в СНТ "Содружество". Попытки людей пройти не увенчались успехом – ноги местных жителей засасывало в мокрый песок. Угроза дальнейшего подмыва и разрушения моста осталась: размытие движется прямиком под асфальт, два столба-отбойника уже на метр провалились в породу.

К месту прибыли городские службы, начался поиск техники для уборки земли. Правоохранители ищут собственника участка. Пока известно только то, что виадук еще не сдан фирмой-строителем ООО "Орион". На Гореловском путепроводе размыло насыпь сбоку, дорогу сбоку от моста также засыпало.

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Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / "ВКонтакте"