В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание в Центральной части России

Средняя суточная температура, как ожидается, составит +6… +7 °С.

В России ожидается затяжное похолодание. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Специалист пообещала жителям Центральных районов достаточно прохладную погоду на текущей неделе. Средняя суточная температура, как ожидается, составит +6… +7 °С.

Так Центральном Черноземье будет +8… +13 °С. 24 и 25 сентября ночью -3… +3 °С, днём +5… +10 °С. На севере Ростовской и Волгоградской областей в начале недели ожидаются ночные заморозки до -3 °С. "Самым тёплым" местом на карте России" на этой неделе станет Черноморское побережье в районе Сочи и Туапсе, где продолжается бархатный сезон. Воздух днем будет прогреваться до +26 градусов.

В московском регионе 23 сентября будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Столбик термометра поднимется до +9 градусов.

Ранее Росгидромет пообещал Северо-Западному федеральному округу холодную зиму.