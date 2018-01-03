Росгидромет пообещал Северо-Западному федеральному округу холодную зиму

В январе и феврале температурные показатели будут ниже нормы.

Несмотря на резкое похолодание в начале осени, температуры в зимнее время года в России будут около нормы. Об этом сообщил Росгидромет.

В первый зимний месяц в большей части России будут средние показатели температуры. Выше нормы будет на севере Урала и Сибири, немного ниже — юг Западной Сибири. В январе также сохранятся средние значения, а вот в Северо-Западном Федеральном округе температура опустится ниже привычных показателей.

Холодный февраль ожидает жителей Центрального федерального округа и большую часть Северо-Западного федерального округа.

До конца текущей недели в Петербурге будет холодно и дождливо.

Видео: YouTube/ Niko Juntunen