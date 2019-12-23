Синоптики дали прогнозы на неделю.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года. В Центральной части европейской территории России продолжатся рекорды по декабрьскому теплу. О погоде в стране "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В Сибирь зима пришла рано, там ожидается ночью минус 16 и днем до минус 12. В регионе будет действовать антициклон. В Новосибирске, Томске, Кемеровской области пройдет снег, возможна метель. В Иркутске, на юге Красноярского края холод достигнет ночью минус 30, днем - минус 20 градусов. В южной части Урала также ожидается похолодание до минус 21 градуса по Цельсию (ночью), днем - до минус 9 градусов. На Дальнем Востоке возможны сильные морозы в районе Амурской области - до минус 48 градусов. Это показатель гораздо ниже нормы.

Ранее Piter.tv писал о том, что до +8 градусов потеплеет в Петербурге в последнюю рабочую неделю.