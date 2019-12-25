В Гидрометцентре рассказали о начале купального сезона

Синоптики рассказали, когда можно будет начинать купаться в российских водоемах.

В Гидрометцентре России рассказали о начале купального сезона. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал научный руководитель ведомства Роман Вильфанд. По словам синоптика, через неделю на Черноморском побережье стоит ждать температуры в плюс 20 градусов по Цельсию. К концу этой недели комфортно купаться можно будет на Азовском море.

За счет мощного прогрева, который прогнозируется в ближайшие несколько дней, уже на 1,5-2 градуса к середине июня, а к четвертой пятидневке до 20 градусов ожидается на побережье Крыма Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России

Эксперт добавил, что на данный момент в регионе Черного море зафиксирована температура в плюс 17-18 градусов по Цельсию. Такой прогрев можно считать началом купального сезона. На следующей недели россиян ожидает стремительный прогрев водоемов в центральной части России.

Гидрометцентр предупредил о неоднородной температуре этим летом.