Гидрометцентр предупредил о неоднородной температуре этим летом

В этом году Россию ждет очень жаркое лето, однако будут скачки.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Россию ждет очень жаркое лето. При этом температура воздуха будет неоднородной. Такие прогнозы он озвучил во время пресс-конференции в режиме онлайн.

По словам Вильфанда, скорость глобального потепления на территории нашей страны в два раза превышает скорость глобальной температуры. В апреле была аномальная ситуация, когда температура от Урала до Якутска превышала плюс 8 градусов. При этом в европейской части наблюдалось до плюс 2 градусов.

По словам эксперта, январь и февраль в России были самыми теплыми за всю историю погодных наблюдений. Вильфанд также спрогнозировал жаркое лето, заявив, что каждый день температура воздуха не будет высокой. Россиянам стоит ожидать скачков тепла, которые часто будут чередоваться с похолоданием. Все это будет действовать на самочувствие людей.

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