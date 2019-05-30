Синоптики рассказали о погоде в Петербурге в июне

Первый месяц лета будет теплым и дождливым.

В петербургском Гидрометцентре рассказали о погоде в городе в июне. Первый месяц лета будет теплым и дождливым. Об этом заявила глава группы долгосрочных прогнозов Наталья Мироничева.

Начнется июнь с ливней и гроз. Во второй половине месяца количество дождливых дней только прибавится. В среднем температура воздуха будет варьироваться от 14 до 22 градусов. По словам специалиста, это норма для начала лета в Петербурге.

Мироничева добавила, что июнь уже пять лет не балует петербуржцев жаркими деньками. Остается надежда, что июль и август возьмут свое, заключила она.

Ранее мы писали, что этой весной погода в Петербурге побила несколько рекордов.

Видео: Piter.TV