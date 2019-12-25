Оно грозит Краснодарскому краю, Ставрополью, Крыму.

В Гидрометцентре предупредили россиян об опасном солнце. С заявлением выступил его научный руководитель Роман Вильфанд.

По его словам, при повышенной солнечной активности увеличивается индекс ультрафиолетового излучения. Такая обстановка в ближайшие дни может сложиться в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, а также Алтайском крае и республике Тыва.

"Опасное солнце" также грозит Краснодарскому краю, Ставрополью, Крыму и республикам Северного Кавказа. Индекс ультрафиолетового излучения будет варьироваться от 8 до 10 единиц — это, по словам Вальфанда, очень опасные показатели. В столице он составит от трёх до пять единиц.

Ранее мы писали, что в среду в Петербурге потеплеет до +22.