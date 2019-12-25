В среду в Петербурге потеплеет до +22

Ночью и днем возможны дожди.

В среду, 5 августа, в Петербурге ожидается дождливая, но теплая погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В этот день температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов. Ночью и днем возможны дожди. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 761 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что в Петербурге прохожие предотвратили падение ребенка с третьего этажа.

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