Спасатели рекомендуют воздержаться в дождь от поездок.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ночном ливне. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Петербургу.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в ночь на 5 августа на Петербург обрушится ливень. Спасатели просят горожан воздержаться в дождь от поездок. Также следует выключить все электроприборы во время стихии.

Если сильный дождь застал на улице, то горожанам следует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. А водителей просят не пытаться преодолеть подтопленные участки.

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