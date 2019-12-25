В июне минимум четыре ребенка в Северной столице пострадали при падении.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что в Петербурге прохожие предотвратили падение ребенка с третьего этажа. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в одном из домов на Заозерной улице в Московском районе. Прохожие заметили в одном из окон на третьем этаже маленького ребенка. В итоге петербуржцы вызвали спасателей. А до приезда сотрудников МЧС они уговорили ребенка прикрыть окно.

К счастью, трагедии удалось избежать.

Ранее мы сообщали о том, что малознакомый мужчина избил и ограбил петербуржца на улице Вавиловых.

Фото:pixabay