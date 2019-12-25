Малознакомый мужчина избил и ограбил петербуржца на улице Вавиловых

Потерпевший получил контузию правого глазного яблока и параорбитальную гематому.

В понедельник, 3 августа, в службу "112" обратился мужчина 1988 года рождения и заявил о нападении на него малознакомого по имени Вениамин. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, во время распития спиртных напитков в квартире дома на улице Вавиловых между ним и Вениамином вспыхнула ссора, в результате которой последний нанес своему оппоненту телесные повреждения и похитил системный блок, монитор и сабвуфер. Ущерб составил 74 тысячи рублей.

Потерпевший обратился в травмпункт, где у него диагностировали контузию правого глазного яблока и параорбитальную гематому.

В тот же день подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался безработный житель Петербурга 1983 года рождения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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Фото: pixabay.com