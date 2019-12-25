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В Кудрово пьяная девушка ударила ножом своего сожителя
Сегодня, 10:36
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Alena_Zinovieva

В Кудрово пьяная девушка ударила ножом своего сожителя

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Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В ночь на 1 августа в дежурную часть полиции города Кудрово поступила информация о поножовщине в одной из квартир на Европейском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что во время распития спиртных напитков между двумя сожителями произошла ссора, в ходе которой 23-летняя девушка схватила нож и ударила им в грудь своего 25-летнего возлюбленного.

В результате потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него открытую рану грудной клетки и колото-резаное ранение шеи.

Девушку задержали. С места происшествия изъяли смывы вещества бурого цвета, следы пальцев рук и кухонный нож. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Сосновом Бору мужчина выстрелил из травмата в голову своего знакомого.

Фото: pixabay.com

Теги: кудрово, поножовщина, пьяная ссора, сожители
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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