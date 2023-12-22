Шестилетняя девочка умерла на приёме у стоматолога в Кудрово

У ребёнка не было аллергии на медицинские препараты.

После удаления зуба в одной из стоматологических клиник в Кудрово умерла шестилетняя девочка. Об этом сообщает стало известно Piter.TV.

Установлено, что у девочки предстояла операция на сердце, для которой требовалась справка от стоматолога о состоянии полости рта. Во время осмотра врач принял решение удалить один из зубов, однако во время операции состояние ребенка начало ухудшаться. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти ее.

У девочки не было аллергии на медицинские препараты. В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что годовалая девочка внезапно умерла в петербургском отеле.

Фото: Piter.TV