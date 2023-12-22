Годовалая девочка внезапно умерла в петербургском отеле

Причина смерти малышки пока неизвестна, следы насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружены.

В воскресенье, 10 марта, в полицию обратилась сотрудница отеля на улице Тухачевского. Женщина сообщила о смерти маленькой девочки, проживавшей в одном из номеров. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что молодые родители погибшей (21-летняя мать и 22-летний отец) приехали в Петербург из Орловской области.

Причина смерти малышки пока неизвестна, следы насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружены. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее полицейские раскрыли убийство несовершеннолетнего, совершенное в 1998 году.

Фото: Piter.TV