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Годовалая девочка внезапно умерла в петербургском отеле
Сегодня, 14:14
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Годовалая девочка внезапно умерла в петербургском отеле

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Причина смерти малышки пока неизвестна, следы насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружены.

В воскресенье, 10 марта, в полицию обратилась сотрудница отеля на улице Тухачевского. Женщина сообщила о смерти маленькой девочки, проживавшей в одном из номеров. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что молодые родители погибшей (21-летняя мать и 22-летний отец) приехали в Петербург из Орловской области.

Причина смерти малышки пока неизвестна, следы насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружены. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее полицейские раскрыли убийство несовершеннолетнего, совершенное в 1998 году.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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