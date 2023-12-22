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Полицейские раскрыли убийство несовершеннолетнего, совершенное в 1998 году
Сегодня, 9:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские раскрыли убийство несовершеннолетнего, совершенное в 1998 году

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Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения трупа Л.

В Петербурге раскрыли убийство 17-летнего несовершеннолетнего, совершенное в 1998 году. Он считался пропавшим без вести. Об этом стало известно Piter.tv.

В Адлере 28 февраля 2024 года был задержан 47-летний подозреваемый в убийстве. Установлено, что в августе 1998 года рождения, подозреваемый (тогда 21-летний), находясь на лестничной клетке на 5 этаже дома 11 по 4-й Советской улице, в ходе конфликта ударил рукой в горло 17-летнего Л. Молодой человек упал и не подавал признаков жизни. После чего подозреваемый закопал труп Л. в Центральном районе Петербурга.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения трупа Л.

Подозреваемый был неоднократно судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж.

Накануне на Северном проспекте брат зарезал сестру.

Фото: Piter.tv

Теги: труп, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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