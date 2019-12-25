В Сосновом Бору мужчина выстрелил из травмата в голову своего знакомого

Потерпевшего в удовлетворительном состоянии увезли в больницу.

Вечером 2 августа в полицию Соснового Бора поступила информация о стрельбе в СНТ "Приморский". Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Во время словесного конфликта один из мужчин схватил травматическое оружие и выстрелил из него в голову своего оппонента. В результате потерпевшего увезли в больницу в удовлетворительном состоянии. У него диагностировали огнестрельное ранение шеи.

У подозреваемого изъяли пистолет, три патрона, резиновую гильзу, а также имеющуюся на телефоне потерпевшего видеозапись. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербуржец обнаружил в своей квартире труп знакомого с кровоподтеками на лице.

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