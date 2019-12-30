Синоптики предупредили россиян о 30-градусных морозах

Сильные морозы ожидаются в основном на территории Сибири

В среду, 29 января, стало известно о том, что на Россию надвигаются 30-градусные морозы. Об этом заявили специалисты гидрометценра.

В основном морозы коснутся территории Сибири.Отмечается, что 29 января в Омской области температура воздуха ночью понизилась до -26 градусов по Цельсию. Кроме того, в Новосибирской области в тёмное время суток ожидается -24 градуса.

Низкие температуры ожидаются также в центральных районах Красноярского края, Якутии и Мурманской области.

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