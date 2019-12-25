Похолодание будет длительным, но снега не ожидается.

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Центральной России на следующей неделе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, до конца этой недели в центральной части РФ будет хорошая похода, однако понедельник станет переходным днём.

Затем начинается перестройка атмосферных процессов. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра

Именно поэтому центральная часть России окажется в центре антициклона. Температура ночью опустится на 7-8 градусов и на 4-6 градусов днем. Похолодание будет длительным, но снега не ожидается.

Ранее мы писали, что температура в Петербурге 4 ноября будет на 6 градусов выше нормы.

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