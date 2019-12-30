Синоптики рассказали о температуре на всей территории страны.

В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Людмила Паршина. Зимние морозы ожидаются на территории Карелии, Ленобласти, Пскова, Нижнего Новгорода, Вологды, Твери, Ярославля, а также севере, северо-западе и северо-востоке страны.

Нормальная для февраля температура достигнет минус 2-7 градусов по Цельсию. В отдельных регионах показатели термометров могут опускаться до минус 20 градусов ночью и до минус 15 днем. В ЦФО может быть зафиксирована температура в минус 25 градусов.

В северной части Приволжья погода остановится на морозах в минус 17 градусов. Ночью возможно похолодание до минус 27 градусов. В южной части страны: Ростове, Волгограде, Краснодаре ожидается погода теплее обычного. Термометры покажут температуру выше на один градус. Норма будет зафиксирована на юге Западной Сибири. Там ожидается до минус 14 градусов днем и ночью в особые холода до минус 35.

Ранее Piter.tv писал о том, что температура воздуха в Петербурге побила рекорд 1975-го года на 2 градуса.