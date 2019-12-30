Температура воздуха в Петербурге побила рекорд 1975-го года на 2 градуса

Скорее всего, завтра исторический рекорд также будет побит.

Теплая погода в Петербурге достигла и обогнала рекорд 1975-го года. Температура воздуха в Северной столице 15 января достигла +7,6 градусов. Об этом вечером сообщил в своем Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

При этом еще днем разница была всего в 0,1 градуса. Прогноз синоптика сбылся, и исторический показатель удалось побить на 2,1 градуса.

"Так тепло в января в Северной столице не было с 10 января 2007 года", — отметил Леус.

Специалист считает, что и завтра, скорее всего, петербургской погоде удастся установить рекорд. В 1975-м году 16 января в Петербурге было +5,4.

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