Температура воздуха в Петербурге побила рекорд 1975-го года на 2 градуса

Теплая погода в Петербурге достигла и обогнала рекорд 1975-го года. Температура воздуха в Северной столице 15 января достигла +7,6 градусов. Об этом вечером сообщил в своем Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
При этом еще днем разница была всего в 0,1 градуса. Прогноз синоптика сбылся, и исторический показатель удалось побить на 2,1 градуса.
"Так тепло в января в Северной столице не было с 10 января 2007 года",
— отметил Леус.
Специалист считает, что и завтра, скорее всего, петербургской погоде удастся установить рекорд. В 1975-м году 16 января в Петербурге было +5,4.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )