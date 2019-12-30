Петербург смог побить температурный рекорд 45-летней давности

Температура обогнала старый высочайший показатель всего лишь на 0,1°.

Петербург сумел побить температурный рекорд почти полувековой давности, сообщил в своем Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В среду, 15 января, температура воздуха перегнала показатели, зафиксированные 45 лет назад, всего на 0,1 градуса: в городе воздух прогрелся до +5,6°. Леус отмечает, что это не самое точное значение: вечером с максимальных термометров снимут конкретные цифры.

Синоптик подчеркнул, что температура не останавливается на достигнутом и вполне может побить абсолютный январский максимум, который в 2007 году составил +8,7°.

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили снегирей в Приморском районе.

Фото: Piter.TV