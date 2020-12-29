Петербуржцам и жителям Ленобласти пообещали аномальные морозы

Во вторник, 12 января, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Петербурге, Ленобласти, а также в большинстве регионов европейской части страны и юга Западной Сибири и Северо-Запада ожидаются аномальные морозы, сообщили "РИА Новости".
До субботы емпература воздуха будет на 7–10 градусов ниже нормы. Такой морозной погоды не наблюдали последние пять лет. Специалист уточнил, что "за декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов. Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели – в пятницу и субботу".
Причину нашли в нетипичном перемещении воздушных масс из Сибири в центр европейской части страны через Урал.
Ранее мы писали, что петербуржцам обещают холодную зиму в наступившем году.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.