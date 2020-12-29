Петербуржцам и жителям Ленобласти пообещали аномальные морозы

Глава Гидрометцентра заявил, что такой морозной погоды не наблюдалось последние пять лет.

Во вторник, 12 января, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Петербурге, Ленобласти, а также в большинстве регионов европейской части страны и юга Западной Сибири и Северо-Запада ожидаются аномальные морозы, сообщили "РИА Новости".

До субботы емпература воздуха будет на 7–10 градусов ниже нормы. Такой морозной погоды не наблюдали последние пять лет. Специалист уточнил, что "за декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов. Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели – в пятницу и субботу".

Причину нашли в нетипичном перемещении воздушных масс из Сибири в центр европейской части страны через Урал.

Ранее мы писали, что петербуржцам обещают холодную зиму в наступившем году.

Фото: Piter.TV