Петербуржцам обещают холодную зиму в наступившем году

Холодная зима продлится до марта.

В понедельник, 11 января, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин спрогнозировал холодную зиму в Петербурге.

По мнению эксперта, холода продлятся до марта. Зимнюю погоду определяет мощный сибирский антициклон. По прогнозу синоптиков, в четверг снова сильно похолодает: температура воздуха ночью опустится до -20 градусов, днем – до -18 градусов. На выходных заметно потеплеет: столбики термометров покажут до -2 градусов.

Ранее мы писали, что метель и -24 ожидаются во вторник в Ленинградской области.

Фото: Piter.