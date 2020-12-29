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Петербуржцам обещают холодную зиму в наступившем году
Сегодня, 20:17
149
smirenny

Петербуржцам обещают холодную зиму в наступившем году

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Холодная зима продлится до марта.

В понедельник, 11 января, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин спрогнозировал холодную зиму в Петербурге. 

По мнению эксперта, холода продлятся до марта. Зимнюю погоду определяет мощный сибирский антициклон. По прогнозу синоптиков, в четверг снова сильно похолодает: температура воздуха ночью опустится до -20 градусов, днем – до -18 градусов. На выходных заметно потеплеет: столбики термометров покажут до -2 градусов. 

Ранее мы писали, что метель и -24 ожидаются во вторник в Ленинградской области.

Фото: Piter.

Теги: зима в петербурге, холодная зима
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Минус
vernomaves
Сегодня 21:14

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Заранее большое человеческое спасибо.
 

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