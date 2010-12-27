В Германии в чулане у педофила нашли пропавшего 2,5 года назад подростка

13-летний подросток пропал в июне 2017 года.

В Германии задержали педофила, а при обыске в квартире в чулане нашли пропавшего несколько лет подростка.

В немецком Реклингхаузен в 60 километрах от Кельна задержали 44-летнего безработного по подозрению в распространении детской порнографии. При обыске в доме у задержанного в чулане обнаружили 15-летнего подростка, который пропал 11 июня 2017 года. 13-летний мальчик вышел на встречу с друзьями в центре города и пропал.

Подросток сообщил, что все эти годы он провел в заточении и не дышал свежим воздухом. Примечательно, что на нем была та же самая одежда, в которой он был в день пропажи. Сейчас подросток находится дома с матерью.

Фото: The San