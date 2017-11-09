В Германии умерла одна из "девушек Бонда"

Карин Дор умерла в доме престарелых на 80ом году жизни.

Сегодня из Германии пришли печальные новости: на 80ом году в доме престарелых скончалась немецкая актриса Карин Дор.

Карин Дор известна прежде всего по фильму о знаменитом агенте ОО7 "Живешь только дважды" 1967 года. Это пятый фильм знаменитой "Бондианы". Актриса сыграла в этом фильме шпионку Хельгу Брандт.

Карин Дор за свою артистическую карьеру снялась в более чем 70ти картинах и сериалах. Среди известных российскому зрителю такие картины как, "Я буду другой" (2011), "Иоганн Штраус – Некоронованный король" (1987), "Ответ знает только ветер" (1974), "Нибелунги: Месть Кримхильды" (1967), "Отель мёртвых гостей" (1965), "Виннету в долине смерти" (1968) и многие другие.

Карин Дор снималась в фильмах вплоть до 2015 года. В прошлом году она неудачно упала затылком об бордюр, после этой травмы она так и не смогла оправиться. Ее не стало 6 ноября 2017 года. Карин была талантливой актрисой, оставалась красивой женщиной до самой старости и просто хорошим человеком.

Видео: YouTube/MOVIECLIPS TV (отрывок из фильма "Живешь только дважды" 1967 год)

Фото: свободные источники