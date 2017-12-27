Угонщик-неудачник из Германии заснул в украденном Porsche и попался полиции

В Германии задержали 44-летнего мужчину, угнавшего дорогой спорткар.

В Германии в одном из пригородов Берлина произошел курьезный инцедент. Местная полиция задержала серийного угонщика при забавных обстоятельствах. Как сообщают немецкие СМИ, 44-летний рецидивист попался из-за своей любви ко сну в общественных местах.

Накануне патруль полиции увидел припаркованный на обочине Porsche, в салоне которого спал странный человек. Они подошли к машине, чтобы выяснить, не плохо ли этому мужчине. Однако, сверив номера дорогого спорткара со своей базой, силовики установили, что автомобиль находится в списке угнанных транспортных средств. Он пропал еще в начале декабря 2017-го, и полиция даже не надеялась найти машину: предполагалось, что ее увезли из страны или пустили на запчасти. Однако все это время угонщик рассекал по Берлину и спал за рулем в общественных местах.

Парадоксально, но рядом с Porsche был припаркован еще один автомобиль из списка "угнанных". Теперь следствие проверяет, имел ли задержанный преступник отношение и к этому ЧП.