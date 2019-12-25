Медики нашли способ не блокировать белки, а уничтожать их.

В Германии ученые научились разрушать белок, запускающий рак. Об этом специалисты Вюрцбургского университета заявили после проведенного исследования. Они напомнили, что чаще всего развитие новообразований в организме запускается онкогенными балками. На данный момент самой распространенной формой лечения является подавление этих функций медицинскими препаратами.

Отметим, что ингибиторы созданы только для достаточно ограниченного количества белков. К примеру, для подавления работы киназы aurora-a не существует эффективной терапии. Этот белок в большом количестве находится в раковых тканях, в то время как в здоровых - его концентрация небольшая.

Киназа aurora-a важна во время развития рака простаты, лейкоза, других детских онкологических заболеваний. В рамках работы ученые Германии проанализировали действие нового класса веществ, который называется protac. Они не просто блокируют белок, а полностью его ликвидируют. Эксперты разработали protac для aurora-a.

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