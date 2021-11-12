В Германии прокомментировали выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

Ральф Нимайер указал на то, что глава МИД Германии хочет просто "увенчать карьеру", а не реально делать что-то значимое.

Уходящая с поста руководителя немецкого министерства по иностранным делам Анналена Бербок стремится стать председателем генеральной ассамблеи Всемирной организации только для того, чтобы украсить такой должностью собственный послужной список, но реальная деятельность на посту была бы очень ограниченной. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Это очень неудобная история, как и все, что связано с Бербок... Она всегда пыталась сыграть такую видную роль, стать крупным лидером. На самом деле эта должность дается всего на год и особых задач не предполагает... Она просто хочет свою карьеру увенчать. Ральф Нимайер, эксперт

Политик из ФРГ указал СМИ, что ради выдвижения Бербок на эту роль власти в Берлине отказались от кандидатуры действительно опытного немецкого дипломата. Речь идет о бывшем генеральнм секретаре ОБСЕ Хельге Шмидт. По словам Нимайера, эта ситуация демонстрирует общественности, что действующей главе МИД Германии безразличны все, кроме ее самой, а совесть чиновницу вовсе не беспокоит.

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Фото: YouTube / Ihr Programm