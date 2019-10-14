В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Каждый месяц страна теряет по 667 млн долларов.

Антироссийские санкции бьют по стране лишь наполовину, 45% ложится на страны ЕС. Об этом сообщили "РИА Новости". По данным агентства, остальные негативные последствия обрушиваются на сами государства, которые ввели ограничения.

Об этом заявили ученые Маттье Крозе (Гонконг) и Юлиана Хинца (Киль). Их исследование опубликовано в немецком издании Handelsblatt. Научные деятели заявили, что ежемесячные санкции приводят к потере четырех миллиардов долларов. Около 92% убытков приходится на все государства Евросоюза, из них 38% ложатся на Германию. Страна недополучает каждый месяц по 667 миллионов долларов. Франция тоже не может компенсировать убытки. Хотя политики пытались сделать это за счет экспорта.

Напомним, что меры воздействия Запад ввел против России в 2014 году. Эти ограничения связаны с воссоединением Крыма со страной. Государство также обвинили во вмешательство во внутренние дела другой страны. В Москве не раз заявляли, что не причастны к возникшему конфликту на Донбассе.

Ранее Piter.tv писал о том, что преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Council of the EU