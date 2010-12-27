В Германии осудят серийного маньяка, убившего более ста человек

Медбрат специально остановил сердца более ста пациентов.

40-летний немец признался в 84 убийствах пациентов. Мужчина работал медбратом в нескольких лечебных клиниках: в Ольденбурге и Дельменхорсте. Серийного убийцу поймали с поличным его коллеги.

Мужчина рассказал о 84 пациентах, которые умерли благодаря ему. Примечательно, что он сделал заявление уже после того, как суд приговорил его к пожизненному заключению за шесть доказанных смертей. Если следствие придет к выводу, что медбрат действительно убил такое огромное число людей, то его преступление войдет в историю Германии как самое массовое, совершенное одним серийным убийцей с наибольшим количеством жертв.

Как сообщает следствие, преступник вводил больным препараты, которые вызывали остановку сердца.

Сейчас полиция собирается эксгумировать более ста тел предполагаемых жертв. Расследование осложняется тем, что некоторые тела жертв убийцы были кремированы. Точно число убитых людей не установлено.

Начальник местной полиции рассказал, что смерти можно было предотвратить. Сотрудники правоохранительных органов задержат некоторых работников медицинских учреждений, которые будут осуждены за бездействие.

По словам самого убийцы, он делал смертельный укол жертвам для того, чтобы попытаться их спасти и стать героем.

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