В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

Эксперты заметили оплошности спортсменок.

В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на Чемпионате Европы. Удо Дёнсдорф раскритиковал лидерство Алены Косторной и Анны Щербаковой. Первая заняла первую строчку рейтинга, вторая получила серебро. Замкнула тройку победителей еще одна россиянка Александра Трусова.

Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта прокомментировал эксперт

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии заметил некоторые оплошности спортсменок. Ни одной девушке не удалось чисто исполнить произвольный прокат. Об этом специалист напомнил журналистам из газеты Sueddeutsche Zeitung.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы выиграли ЧЕ-2020 по фигурному катанию.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

