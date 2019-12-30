Петербуржцы выиграли ЧЕ-2020 по фигурному катанию

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 208,64 балла. Третье место завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 206,53 балла.
Все призовые места в Чемпионате Европы-2020 по парному фигурному катанию заняли российские спортсмены.
Известно, что соревнования в Австрии завершатся сегодня.
Теперь спортсмены смогут сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира.
Ранее мы сообщили, что российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы.
Фото: ВКонтакте
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