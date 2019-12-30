Петербуржцы выиграли ЧЕ-2020 по фигурному катанию

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали 234,58 балла.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 208,64 балла. Третье место завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 206,53 балла.

Все призовые места в Чемпионате Европы-2020 по парному фигурному катанию заняли российские спортсмены.

Известно, что соревнования в Австрии завершатся сегодня.

Теперь спортсмены смогут сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира.

Ранее мы сообщили, что российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы.

Фото: ВКонтакте